Ксения Мишина в черном монокини похвасталась подтянутой фигурой

После похудения звезда держит себя в форме.

Украинская актриса Ксения Мишина вместе со своим сыном Платоном решила провести выходные в атмосфере релакса.

Звездная мама устроила уик-энд в одном из спа-отелей с отдыхом у бассейна на открытом воздухе. Фотографиями из уикенда Ксения поделилась в Instagram.

На фото, опубликованных Мишиной, она бежала по аллее в купальнике. Так что поклонники могли, как следует оценить фигуру звезды. В черном монокини актриса продемонстрировала стройную талию и подтянутые ножки.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Образ дня", — подписала солнечные фото Мишина.

В комментариях подписчики актрисы наделали комплиментов ее внешнему виду и отметили, что результаты похудения актрисы просто ошеломляют: "Сколько труда вложено в это тело, очень классно", "Выглядете отлично", "Вы мой идеал женственности и красоты", "Вау, которая красивая", "Шикарная".

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ранее Ксения Мишина рассказала о своем неудачном романтическом отдыхе в Турции, завершившемся настоящим курьезом — актрисе скрутило живот прямо на свидании.

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