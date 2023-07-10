Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ксения Мишина в элегантном платье с разрезом похвасталась стройными ножками

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1247
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ксения Мишина в элегантном платье с разрезом похвасталась стройными ножками

Ксения Мишина показала, как отмечает 34-летие / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Актриса поделилась новым видео.

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина ошеломила фанатов своей женственностью и сексуальностью.

Актриса опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, в котором продемонстрировала свою красоту в изящном образе. Ксения примеряла амплуа настоящей роковой красотки.

"Сначала ты мечтаешь, чтобы кто-то исполнял твои желания, а потом понимаешь, что можешь все сама", – подписала ролик Мишина.

Актриса позировала на блестящем фоне в элегантном черном платье с высоким разрезом, который открыл ее стройные ножки в лаконичных босоножках. Особого шарма луку Ксении добавили черные перчатки и украшения с россыпью стразов. Волосы звезда собрала в высокий хвост и подчеркнула черты своего лица макияжем.

Образ Мишиной не оставил равнодушных среди ее поклонников — в комментариях звезду засыпали комплиментами: "Просто бомба", "Нереальная", "Как можно быть такой красавицей", "Однозначно огонь", "Какая красота".

Читайте также:

Дата публикации
Просмотры
1247
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация