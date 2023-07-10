Ксения Мишина в элегантном платье с разрезом похвасталась стройными ножками

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина ошеломила фанатов своей женственностью и сексуальностью.

Актриса опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, в котором продемонстрировала свою красоту в изящном образе. Ксения примеряла амплуа настоящей роковой красотки.

"Сначала ты мечтаешь, чтобы кто-то исполнял твои желания, а потом понимаешь, что можешь все сама", – подписала ролик Мишина.

Актриса позировала на блестящем фоне в элегантном черном платье с высоким разрезом, который открыл ее стройные ножки в лаконичных босоножках. Особого шарма луку Ксении добавили черные перчатки и украшения с россыпью стразов. Волосы звезда собрала в высокий хвост и подчеркнула черты своего лица макияжем.

Образ Мишиной не оставил равнодушных среди ее поклонников — в комментариях звезду засыпали комплиментами: "Просто бомба", "Нереальная", "Как можно быть такой красавицей", "Однозначно огонь", "Какая красота".

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