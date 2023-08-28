Ксения Мишина в коротеньком платье посветила стройными ножками и вскарабкалась на пальму

Вместе с семьей звезда отдыхает в Тель-Авиве.
Украинская актриса Ксения Мишина поделилась солнечными кадрами из своего путешествия в Израиль.
Звезда сериала "Крепостная" опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram. Ксения прогулялась по Тель-Авиву вместе со своим сыном Платоном и родителями.
Для выхода на улицу в жару актриса выбрала мини-платье от известного бренда и массивные босоножки. А образ звезды дополнили солнцезащитные очки, без которых в такую погоду не обойтись.
"Это прекрасный день", — подписала фото Мишина.
Кроме красивых позований на фоне города, Ксения также порадовала своих поклонников забавным фото, сделанным ее сыном. Ради кадра актриса даже взобралась на пальму.
"Сын сказал, что сфотографирует меня, если я придумаю какую-нибудь интересную композицию. Вот придумала", — пошутила Мишина.
Напомним, ранее Ксения Мишина на редких кадрах показала своих родителей, которые до сих пор живут в оккупированном Крыму.
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