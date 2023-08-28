Ксения Мишина в коротеньком платье посветила стройными ножками и вскарабкалась на пальму

Вместе с семьей звезда отдыхает в Тель-Авиве.

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась солнечными кадрами из своего путешествия в Израиль.

Звезда сериала "Крепостная" опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram. Ксения прогулялась по Тель-Авиву вместе со своим сыном Платоном и родителями.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Для выхода на улицу в жару актриса выбрала мини-платье от известного бренда и массивные босоножки. А образ звезды дополнили солнцезащитные очки, без которых в такую погоду не обойтись.

"Это прекрасный день", — подписала фото Мишина.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Кроме красивых позований на фоне города, Ксения также порадовала своих поклонников забавным фото, сделанным ее сыном. Ради кадра актриса даже взобралась на пальму.

"Сын сказал, что сфотографирует меня, если я придумаю какую-нибудь интересную композицию. Вот придумала", — пошутила Мишина.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, ранее Ксения Мишина на редких кадрах показала своих родителей, которые до сих пор живут в оккупированном Крыму.

Читайте также: