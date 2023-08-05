Ксения Мишина в коротенькой юбке посветила стройными ножками на фоне Карпат

Звезда вместе с сыном отправилась на выходные в горы.

Украинская актриса Ксения Мишина показала, как наслаждается отдыхом в Карпатах.

Новыми фотографиями знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Красивые фото Ксения сделала, стоя на балконе, на рассвете на фоне высоких гор.

В кадре Мишина позировала в черной мини-юбке, открывшей ее длинные и стройные ноги. Также актриса засветила свою стройную талию в коротеньком топе. Свой лук для отдыха звезда дополнила массивными босоножками и распущенными локонами.

"Муза", — подписала фото Ксения.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Поклонники поддержали актрису в комментариях приятными комплиментами: "Волшебная украинка", "Какая вы красивая", "Имеете прекрасный вид", "Как девочка".

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Кстати, на отдых Ксения отправилась со своим сыном Платоном. Звездная мама с мальчиком проводят время у бассейна, а также планируют подняться на Говерлу.

Ранее Ксения Мишина порадовала своих поклонников забавной подборкой "неудачных" фото во время прогулки по Киеву.

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