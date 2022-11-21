Ксения Мишина в коротком топе и облегающих лосинах похвасталась стройной фигурой в спортзале

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина похвасталась стройной фигурой во время тренировки в спортзале.

Актриса поделилась видео в своем блоге в Instagram. Мишина в черном топе и облегающих чёрных лосинах показала, как выполняет упражнения для идеальной фигуры.

Таким образом, знаменитость решила мотивировать своих поклонников заниматься спортом и менять свою жизнь к лучшему.

"Если я вам скажу, что только вы главная проблема в вашей жизни, вы поверите? Справитесь с собой – любая проблема станет только орешком в вашей жизни. Проверьте", – подписала видео Ксения.

В комментариях поклонники отметили, что актриса имеет отличную физическую форму и действительно мотивирует своим отличным внешним видом.

Вы – огонь!

Спасибо за мотивацию!

Вы отлично выглядете. Благодарна за толчок!

Ранее Ксения Мишина показала романтическое свидание с незнакомцем, подарившим ее цветами.

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