Ксения Мишина в коротком топе и облегающих лосинах похвасталась стройной фигурой в спортзале

Актриса показала свою тренировку.
Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина похвасталась стройной фигурой во время тренировки в спортзале.
Актриса поделилась видео в своем блоге в Instagram. Мишина в черном топе и облегающих чёрных лосинах показала, как выполняет упражнения для идеальной фигуры.
Таким образом, знаменитость решила мотивировать своих поклонников заниматься спортом и менять свою жизнь к лучшему.
"Если я вам скажу, что только вы главная проблема в вашей жизни, вы поверите? Справитесь с собой – любая проблема станет только орешком в вашей жизни. Проверьте", – подписала видео Ксения.
В комментариях поклонники отметили, что актриса имеет отличную физическую форму и действительно мотивирует своим отличным внешним видом.
- Вы – огонь!
- Спасибо за мотивацию!
- Вы отлично выглядете. Благодарна за толчок!
Ранее Ксения Мишина показала романтическое свидание с незнакомцем, подарившим ее цветами.
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