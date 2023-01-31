Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ксения Мишина в коротком топе и обтягивающих лосинах показала, как держит свою фигуру в тонусе

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1465
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ксения Мишина в коротком топе и обтягивающих лосинах показала, как держит свою фигуру в тонусе

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Артистка показала, как тренируется в зале.

В украинской актрисы Ксении Мишиной очень стройная фигура, однако таких результатов знаменитость достигла благодаря правильному питанию и тренировкам.

В Instagram артистка решила показать поклонникам, как проходят ее занятия в одном из тренажерных залов Хорватии. Звезда опубликовала видео, на котором в черном коротком топе и обтягивающих лосинах выполняет различные спортивные упражнения. Именно это помогает Ксении держать ее фигуру в тонусе.

"Ежедневная рутина", — коротко подписала видео знаменитость.

В комментариях под постом поклонники Мишиной поддержали ее. Некоторые были просто ошеломлены, откуда в актрисы сколько сил и вдохновения совмещать изнурительную работу со спортом.

  • Где взять эту силу воли и не пропускать тренировки?
  • Ксюша, вы красавица, но эту красоту, вашу фигуру вы создали сами. Какая вы молодчинка трудолюбивая. У вас большая сила воли.
  • Ежедневный кайф! Ты целеустремленная красавица! Классно!

Напомним, недавно Ксения Мишина похвасталась оригинальным подарком от сына. Платон прямо в парке нашел необычную брендовую вещь, отмыл от грязи и решил ее вручить маме.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1465
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация