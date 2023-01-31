Ксения Мишина в коротком топе и обтягивающих лосинах показала, как держит свою фигуру в тонусе

В украинской актрисы Ксении Мишиной очень стройная фигура, однако таких результатов знаменитость достигла благодаря правильному питанию и тренировкам.

В Instagram артистка решила показать поклонникам, как проходят ее занятия в одном из тренажерных залов Хорватии. Звезда опубликовала видео, на котором в черном коротком топе и обтягивающих лосинах выполняет различные спортивные упражнения. Именно это помогает Ксении держать ее фигуру в тонусе.

"Ежедневная рутина", — коротко подписала видео знаменитость.

В комментариях под постом поклонники Мишиной поддержали ее. Некоторые были просто ошеломлены, откуда в актрисы сколько сил и вдохновения совмещать изнурительную работу со спортом.

Где взять эту силу воли и не пропускать тренировки?

Ксюша, вы красавица, но эту красоту, вашу фигуру вы создали сами. Какая вы молодчинка трудолюбивая. У вас большая сила воли.

Ежедневный кайф! Ты целеустремленная красавица! Классно!

Напомним, недавно Ксения Мишина похвасталась оригинальным подарком от сына. Платон прямо в парке нашел необычную брендовую вещь, отмыл от грязи и решил ее вручить маме.

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