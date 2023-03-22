Ксения Мишина в кожаном нижнем белье похвасталась рельефным телом после феноменального похудения

Украинская актриса Ксения Мишина не перестает удивлять своих поклонников.

После феноменального похудения звезда сериала "Крепостная" снялась в пикантной фотосессии, во время которой примеряла кожаное нижнее белье и брюки из такого же материала. Во время съемок артистка продемонстрировала прокачанную фигуру, рельефы которой подчеркнул загар Мишиной.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Под снимками актриса оставила смайлики в виде бургера и авокадо и подписала: "Решать вам".

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Безупречная фигура Ксении вызвала восторг у ее подписчиков: "Я требую фото без штанов", "какая титаническая работа над собой!", "Фигура просто космос", "фотографии с вами безупречны, занятия спортом пошли вам на пользу".

Напомним, неделю назад Ксения Мишина ошеломила результатами своего похудения. Артистка рассказала, что за четыре месяца интенсивных тренировок и здорового питания ей удалось добиться невероятных результатов. Однако не все поклонники артистки оценили ее старания. На Ксению вылилось очень много хейта.

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