Ксения Мишина в кожаном нижнем белье похвасталась рельефным телом после феноменального похудения

Артистка снялась в соблазнительной фотосессии.
Украинская актриса Ксения Мишина не перестает удивлять своих поклонников.
После феноменального похудения звезда сериала "Крепостная" снялась в пикантной фотосессии, во время которой примеряла кожаное нижнее белье и брюки из такого же материала. Во время съемок артистка продемонстрировала прокачанную фигуру, рельефы которой подчеркнул загар Мишиной.
Под снимками актриса оставила смайлики в виде бургера и авокадо и подписала: "Решать вам".
Безупречная фигура Ксении вызвала восторг у ее подписчиков: "Я требую фото без штанов", "какая титаническая работа над собой!", "Фигура просто космос", "фотографии с вами безупречны, занятия спортом пошли вам на пользу".
Напомним, неделю назад Ксения Мишина ошеломила результатами своего похудения. Артистка рассказала, что за четыре месяца интенсивных тренировок и здорового питания ей удалось добиться невероятных результатов. Однако не все поклонники артистки оценили ее старания. На Ксению вылилось очень много хейта.
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