Ксения Мишина в купальнике восхитила стройностью и засветила грудь с необычного ракурса

Актриса подумала об умении наслаждаться моментом.

Украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина поделилась новой порцией фото из Крыма.

Героиня первого сезона "Холостячки" после празднования дня рождения на родине продолжила отпуск и наслаждается отдыхом. Так, знаменитость показала эффектные снимки в сером купальнике. На фотографиях победительница "Танців з зірками" восхитила стройной фигурой и засветила грудь с необычного ракурса.

instagram.com/misha.k.ua

В посте Мишина подумала об умении наслаждаться моментом.

"Кайфовать! Только недавно я по настоящему осознала, что это на самом деле не так уж и легко. Но это и есть наша природа. Понять это сложно, это нужно прочувствовать. Последнее время я стараюсь уделять внимание тому чего хочу, а не тому что надо. Я так много работала над улучшениями всего в своей жизни и в какой-то момент осознала, что просто разучилась наслаждаться. Но внутри каждой женщины есть Богиня, которая знает для чего она здесь. И моя начала бунтовать и напомнила мне о чем моя женская суть, моя природа. Я хочу раскрыть свою чувствительность на максимум, хочу получать удовольствие от всего, что вижу, чувствую, создаю. Хочу быть в каждом моменте и смаковать те вкусы, которые присутствуют в моем коктейле. Пусть там будет и горчинка и перчинка. А как говорится: чего хочет женщина, того хочет Бог! Так что я верю все будет именно так!", — написала она.

instagram.com/misha.k.ua

Фолловеры поддержали знаменитость и не забыли порадовать ее комплиментами.

Невероятно красивая

Купальник огонь

Никогда не прекращу увлекаться твоей красотой

Напомним, ранее Ксения Мишина в купальнике эротично выгнулась на яхте. Актриса поделилась пикантными фото.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку