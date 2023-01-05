Ксения Мишина в нижнем белье ошеломила умением делать вакуум животом

Актриса показала, как держит фигуру в тонусе.

В украинской актрисы Ксении Мишиной изрядно стройная фигура. Знаменитость не раз делилась секретами своей стройности.

В частности, фигуру в тонусе артистке помогает держать правильное питание. Также Мишина активно занимается спортом и полезными для фигуры упражнениями, в фотоблоге Ксения показала одно из таких.

Артистка опубликовала ролик, где изображена в черном нижнем белье. Знаменитость на видео показала, как делать вакуум животом, и дала совет начинающим.

"Если только учитесь, подключать мышцы можно помогать бедрами", – посоветовала знаменитость.

Ксения Мишина делает вакуум / Фото: instagram.com/misha.k.ua

В общем, актриса не только показала, как держать мышцы живота в тонусе, но и похвасталась изрядно стройной фигурой.

Напомним, сейчас Ксения Мишина вместе с сыном Платоном находится в Хорватии. Недавно актриса жаловалась, что в стране слишком большие цены.

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