Ксения Мишина в нижнем белье ошеломила умением делать вакуум животом

Актриса показала, как держит фигуру в тонусе.
В украинской актрисы Ксении Мишиной изрядно стройная фигура. Знаменитость не раз делилась секретами своей стройности.
В частности, фигуру в тонусе артистке помогает держать правильное питание. Также Мишина активно занимается спортом и полезными для фигуры упражнениями, в фотоблоге Ксения показала одно из таких.
Артистка опубликовала ролик, где изображена в черном нижнем белье. Знаменитость на видео показала, как делать вакуум животом, и дала совет начинающим.
"Если только учитесь, подключать мышцы можно помогать бедрами", – посоветовала знаменитость.
В общем, актриса не только показала, как держать мышцы живота в тонусе, но и похвасталась изрядно стройной фигурой.
Напомним, сейчас Ксения Мишина вместе с сыном Платоном находится в Хорватии. Недавно актриса жаловалась, что в стране слишком большие цены.
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