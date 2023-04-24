Ксения Мишина в нижнем белье ответила на упреки, что она пропагандирует "идеальное тело"

Украинской актрисе Ксении Мишиной после ее эффектного похудения прилетает немало хейта.

Знаменитость обвиняют в том, что она якобы пропагандирует "идеальное тело". Однако Мишина в Instagram-stories заверила, что этого не делала. По словам актрисы, она лишь делилась своим результатом, при этом ни разу не говорила, какой должна быть фигура у других.

"Хейтовая история проскакивает по поводу того, что вроде бы я пропагандирую идеальное тело и все в этом духе. Но я нигде и никогда не говорила о том, что все должны быть стройными и худыми. Я нигде не стандартизировала красоту. Я транслировала свой результат и возможности настоящих личных желаний", — прокомментировала актриса.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

По мнению Ксении, ее хейтят только те люди, которые недовольны собой.

"Моя позиция по этому поводу такова – есть люди, которые действительно недовольны своим телом. Соответственно, их это триггерит и выводит на негативные эмоции, которые они пытаются сразу выплеснуть…и им даже сложно в этом признаться себе", — поделилась артистка.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения говорит, что люди, уверенные в себе, не будут без причины хейтить.

"Те, у кого нет по этому поводу личных проблем – не реагируют в негативном ключе, потому что их это не цепляет, они не ищут какого-либо подтекста и не принимают это на свой счет", — добавила актриса.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, Ксения Мишина в последнее время очень сильно похудела. Знаменитость все чаще делится результатом своей трансформации. Артистка публикует пикантные фото, где показывает стройную и подтянутую фигуру. На днях актриса поделилась фото, на котором топлес позировала перед камерой.

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