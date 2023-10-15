Ксения Мишина в нижнем белье похвасталась стальным прессом и подтянутой фигурой

Артистка показала, как держит свое тело в тонусе.
Украинская актриса Ксения Мишина в нижнем белье похвасталась стройной и подтянутой фигурой.
Пикантным снимком знаменитость поделилась в Instagram-stories. Артистка опубликовала фото, на котором появилась в черном нижнем белье. К слову, актриса продемонстрировала стальной пресс и накачанное тело.
Достичь таких результатов Ксении Мишиной помог спорт. Актриса регулярно тренируется в спортивном зале. В фотоблоге артистка показывала, как проходят ее тренировки. В топе и обтягивающих лосинах знаменитость демонстрировала, как выполняет разные спортивные упражнения. Кстати, как признается сама Мишина, спорт вызывает у нее только удовольствие.
"Когда спорт в удовольствие", – подписала кадры актриса.
Правда, как шутливо отмечала артистка, в конце тренировки все же радуется, что выполнила все упражнения и наконец-то может отдохнуть.
"Несмотря ни на что, в конце тренировки ты всегда счастлив, что это закончилось", — поделилась артистка.
Напомним, недавно певица Александра Зарицкая показалась в нижнем белье. Знаменитость представила свою дизайнерскую коллекцию одежды.
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