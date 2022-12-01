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Ксения Мишина в нижнем белье станцевала перед камерой и показала идеальную фигуру

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
4236
Время на прочтение
1 мин
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Ксения Мишина в нижнем белье станцевала перед камерой и показала идеальную фигуру

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Звезда показала, с чего начинает свое утро.

Украинская актриса, героиня реалити "Холостячка-1" Ксения Мишина поделилась с поклонниками, с чего начинается ее утро.

Несмотря на полномасштабную войну в Украине артистка оставляет время для приятных души и телу занятий, таких как спорт и уход за собой. На странице в Instagram Мишина поделилась со поклонниками коротким видео, на котором танцует в нижнем белье.

"Знаешь, так здорово просыпаться каждый день…" – подписала ролик актриса.

А в видео танцует под трек исполнителя CHEEV "Добре так". Ксения продемонстрировала идеальную фигуру и прокачанный пресс. На что, кстати, обратили внимание подписчики артистки в фотоблоге:

"После такого видео расхотелось добавлять сахар в кофе! Фигура – огонь", "Какая же у вас фигура идеальная", молодец! Хороший труд над собой".

Напомним, что Ксения Мишина вместе с сыном находится в Украине. А недавно к звезде в гости приезжал младший брат, и она показала, как встречала родственника.

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Дата публикации
Просмотры
4236
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