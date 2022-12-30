Ксения Мишина в платье-комбинации с красивыми локонами очаровала фото, сделанными 23 февраля

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина очаровала поклонников фотографиями, сделанными накануне полномасштабной войны.

На своей странице в Instagram актриса поделилась кадрами по фотосессии, которая состоялась еще 23 февраля. На фото Ксения в обольстительном синем платье-комбинации с роскошными локонами позировала на камеру.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Под подборкой фотографий актриса вспомнила, что в последний раз появлялась в таком изысканном образе еще до войны.

"После этой съемки я сразу поехала в аэропорт, а дальше началась новая история нашей страны. И знаете, несмотря на то, что это были мои последние такие красивые кудряшки в этом году, я верю, что это только начало больших перемен в нашем обществе. и нашем искусстве. Скоро тьма рассеется и мы обязательно почувствуем теплоту солнца в наших украинских сердцах", — написала Мишина.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Также актриса написала, что фотосессия была посвящена выходу романтической комедии "Соседка" с ней в главной роли, которая должна была выйти на экраны еще 1 марта, но вышла 29 декабря. Напомним, редакция сайта ТСН уже посмотрела новинку и поделилась впечатлениями от просмотра.

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