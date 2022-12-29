Ксения Мишина в роли учительницы и герой-холостяк Артемия Егорова: почему стоит посмотреть комедию "Соседка"

Романтическая комедия "Соседка" с Ксенией Мишиной и Артемием Егоровым в главных ролях должна была выйти на экраны кинотеатров 1 марта 2022 года. Однако из-за полномасштабного российского вторжения в Украину премьеру фильма пришлось отложить на целых 10 месяцев.

Редакция сайта ТСН.ua посетила долгожданный премьерный показ фильма "Соседка" 27 декабря в кинотеатре "Оскар" и уже готова поделиться впечатлениями от просмотра.

Премьера фильма "Соседка"

Сюжет фильма "Соседка"

Заядлый холостяк Петр (Артемий Егоров) не готов ни к серьезным отношениям, ни, тем более, к браку. Все, что интересует молодого ловеласа развлечения и пари с друзьями.

Фото из фильма "Соседка"

После одной из таких авантюр в жизни Петра появляется мать-одиночка Вероника (Ксения Мишина). Теперь убежденный холостяк должен найти понимание не только с женщиной на своей территории, но и с двумя ее детьми-второклассниками.

Уступят ли героя своим принципам и к чему приведет это судьбоносное знакомство, узнайте во время просмотра ленты.

Фото из фильма "Соседка"

Кстати, автором сценария стала известная украинская писательница Ирэна Карпа.

Актерский состав

Готовьтесь увидеть настоящий звездопад, ведь среди актерского состава фильма самые любимые украинские актеры и знаменитости. Впервые на большом экране в ленте "Соседка" появились Дмитрий Гордон, Анна Тринчер и Jerry Heil.

Фото из фильма "Соседка"

Кроме того, большинство зрителей откроют для себя по-новому актерский талант Ксении Мишиной. Мы уже видели звезду в роли жестокой помещицы Лидии Шефер (т/с "Крепостная") или драматической бизнесвумен Ольги (т/с "Зломолчание"), но эта роль покажет Ксению как хрупкую и романтическую учительницу музыки.

Фото из фильма "Соседка"

Саундтрек и музыкальное сопровождение

Отдельное внимание следует уделить музыке в фильме "Соседка". После просмотра вам обязательно захочется добавить парочку песен из ленты в свой плейлист (если они еще не там). Украинские хиты от Kalush, Макса Барских, NK и других украинских исполнителей сделают просмотр комедии еще приятнее.

А вот главный саундтрек к фильму от MONATIK и ROXOLANA "Інь-Янь" уже завоевал отдельную любовь у фанатов.

Почему стоит посмотреть новую украинскую комедию "Соседка"?

За 10 месяцев войны украинцы пережили немало печали и отчаяния, поэтому просмотр романтической комедии "Соседка" станет настоящим глотком свежего воздуха. Тем более, что на пороге уже новогодние праздники, а провести время в кругу семьи за просмотром фильма – отличная идея.

Фото из фильма "Соседка"

Вместе с главными героями зрители вернутся в мирный 2021 год. Очаровательные панорамы Киева непременно вызовут трепетные чувства и напомнят, за какую жизнь сегодня борются украинцы.

Несмотря на то, что сюжет фильма может показаться немного банальным, остроумный юмор и шутки точно не дадут зрителям загрустить.

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