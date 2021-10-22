Ксения Мишина в рубашке на голое тело появится в романтической комедии "Соседка"

Актриса сыграла элегантную учительницу музыки.

3 марта 2022 во всеукраинский прокат выйдет отечественная романтическая комедия "Соседка" от компании F Films — продюсеров фильмов "Свингеры" и "Свингеры 2".

В главных ролях снялись актеры Артемий Егоров и Ксения Мишина (известная по телепроектам "Холостячка", "Крепостная", победительница шоу "Танцы со звездами" и судья "Украина имеет талант"). Автором сценария фильма стала известная писательница Ирэна Карпа, режиссером — Наталья Пасеницкая.

По сюжету, закоренелый холостяк и повеса Петр (Артемий Егоров) — мечта всех девушек — закладывается со своим лучшим другом Олегом (Алексей Комаровский) на "порш", что сможет прожить месяц под одной крышей с женщиной. Так в его лофте появляется Вероника (Ксения Мишина) — элегантная учительница музыки, младшая сестра Олега, которую Петр знает с детства. Она ушла от мужа-тирана и ближайший месяц занята поиском работы и нового жилья. Но сюрпризом для Петра стало появление в его доме ... детей Вероники, разбойников-второклассников, которые перевернут жизнь мачо вверх тормашками.

В первом тизере создатели фильма заявляют привлекательный образ харизматичного главного героя, разнообразие ярких киевских локаций и интригуют тем, как будут складываться отношения между мачо и его случайной соседкой по квартире — разведенной учительницей с детьми.

"Мы хотели создать для зрителей эффектную, смешную и легкую романтическую историю, которую будет приятно посмотреть во время весенних праздников как молодым парам на свидании, так и семейным парам, которым будут особенно близки юмористические ситуации, связанные с детьми", — говорит продюсер проекта Олеся Ногина (F Films).

"Это моя первая комедийная роль, и мне очень интересно было найти новые краски и интонации для образа Вероники в своем актерском арсенале, — говорит исполнительница главной роли Ксения Мишина. — Между нашими с Артемом героями происходят и словесные баталии, и комические бытовые конфликты, и настоящие приключения — это было интересно играть, и за нашими отношениями должно быть интересно наблюдать зрителям".

Как будет разворачиваться эта комедийная романтическая история — можно будет увидеть в кинотеатрах с 3 марта. Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, прокатчиком ленты стала компания B&H, телепартнером — канал 1 + 1.

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