Ксения Мишина в смелом образе появилась на школьном празднике сына и нарвалась на критику

Звезда ответила на хейт в Сети.

Украинская актриса Ксения Мишина отвела 11-летнего сына Платона на Первый звонок в школе.

Знаменитость выбрала для школьного праздника сына смелый образ – черные штаны-палаццо и вязаный короткий топ с имитацией порезов, открывший ее стройную талию.

"Темные времена рождают сильных людей. Сильные люди рождают светлые времена. С новым победным учебным годом", — подписала фото Мишина.

Ксения Мишина с сыном / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Не всем поклонникам Ксении ее образ показался удачным для такого мероприятия, так что в комментариях она столкнулась с негативными комментариями и критикой в свою сторону.

Я считаю, что это неуважение к своему сыну в первую очередь.

Вы как забыли переодеться после спортзала.

Удивительный наряд!

А почему не голые? Это было круто! Таков разрыв шаблонов, ух! Это если бы я пришла к вам на уважаемый праздник в старой грязной одежде.

Актриса не стала молчать после таких комментариев и метко ответила на хейтеров.

"Вы и так пришли ко мне с грязным осуждением. Разрыв шаблонов в вашей голове", — написала в ответ некоторые комментарии Мишина.

Ксения Мишина с сыном / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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