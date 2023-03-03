Ксения Мишина, Владимир Дантес и Юрий Ткач проверят, насколько хорошо звезды знают Украину

С 19 марта в 19.00 телеканал ТЕТ будет показывать новое большое шоу для всей семьи "Я люблю Украину". Ведущей стала Ксения Мишина, а Владимир Дантес и Юрий Ткач – капитанами команд участников.

В формате звездного состязания они проверят, насколько хорошо наши знаменитости знают Украину, ее язык, культуру и историю. Зрители и участники обязательно узнают немало интересных фактов о родине.

"Шоу наполнено удивительными людьми и их историями, а также веселыми и интересными рубриками. На правах ведущей я буду судить, кто же из команд Вовы и Юры лучше пройдет каждый раунд, а зрители будут следить за интересным соревнованием", — поделилась Мишина.

"Я люблю Украину" — самое патриотическое шоу о нашей большой непокоренной стране. Две команды звезд, капитанами которых станут Владимир Дантес и Юрий Ткач, будут соревноваться друг с другом, отвечая на вопросы о культуре, политике, традициях и украинских известных людях. Каждую серию зрителей ждет 6-8 раундов, каждый раз — разные конкурсы. Гостями шоу станут украинские звезды: актеры, певцы, шоумены и лидеры мнений.

Смотрите премьерное большое шоу о нашей любимой стране "Я люблю Украину" — с 19 марта по воскресеньям в 19:00 на телеканале ТЕТ!

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