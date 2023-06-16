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Ксения Мишина впервые за 2,5 года встретилась со своей мамой, которая прилетела из оккупированного Крыма

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
2275
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Ксения Мишина впервые за 2,5 года встретилась со своей мамой, которая прилетела из оккупированного Крыма

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Родственники увиделись в Турции.

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками радостным известием.

Впервые за два с половиной года артистка увиделась со своей мамой, которая живет в оккупированном Крыму. Как рассказала Мишина в сторис своей страницы в Instagram, близкие люди встретились в Турции.

Ксения Мишина с сыном встретилась с мамой в Турции / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина с сыном встретилась с мамой в Турции / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Там Ксения находится вместе с 11-летним сыном Платоном и там встретила маму с самолета. Встреча была очень теплой, Платон крепко обнимал бабушку, а Ксения целовала маму и не удержала слез.

Мама и сын Ксении Мишиной / © instagram.com/misha.k.ua
Мама и сын Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Ура, наконец-то! 2,5 года я не обнимала свою маму, а мой сын свою бабушку. Вчера 12 часов дороги, по которым я два часа бродила и пропускала все возможные и невозможные повороты. Проехала пол Турции. Наплакалась от счастья встречи с мамой и пол ночи не спала от эмоций", – поделилась Мишина.

Ксения Мишина с сыном и мамой / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина с сыном и мамой / Фото: instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина с сыном и мамой / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина с сыном и мамой / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Также артистка рассказала, что сейчас она с родными людьми находится в курортном городке Фетхие. К слову, 18 июня Мишина отпразднует день рождения, так что она не просто так собрала самых родных именно сейчас. Видимо, звезда планирует встретить 34-летие в тесном семейном кругу.

Напомним, неделю назад Ксения Мишина показала, как с 11-летним сыном пряталась от российских ракет во время ночной атаки на Киев в ванной. Артистка поделилась фото, где ее сын спит на полу.

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Дата публикации
Просмотры
2275
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