Ксения Мишина впервые за длительное время показалась с мамой, которая приехала к ней из оккупированного Крыма

Ксения Мишина с мамой / © instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса Ксения Мишина впервые за длительное время поделилась фото с мамой и просто ошеломила ее молодым видом.

Родной человек артистки проживает в оккупированном Крыму. А это, похоже, она приехала к дочери. В Instagram Ксения Мишина опубликовала фото с мамой, на которых показала, как они наслаждались отдыхом в Одессе. Семейство любовалось красивыми видами, наслаждалось местной кухней и делало множество снимков на память.

Ксения Мишина с мамой / © instagram.com/misha.k.ua

Тем временем подписчики Ксении Мишиной отметили, что ее мама выглядит очень молодо. Более того, фанаты актрисы писали, что их вообще легко спутать с сестрами.

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Сейчас, похоже, Ксения Мишина вместе с мамой находится в Киеве. Они уже даже успели посетить курс "макияж для себя". Актриса показала, как ее мама перевоплотилась благодаря декоративной косметике.

Мама Ксении Мишиной / © instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно Ксения Мишина жаловалась, что на ее страницу в Instagram заказали атаку ботов. Артистка высказалась, чьих это рук дело.