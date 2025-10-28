- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 235
- Время на прочтение
- 1 мин
Ксения Мишина впервые за долгое время показала отца и как съездила с ним в священный город
Артистка наведалась с семьей в столицу Израиля и показала достопримечательности.
Украинская ведущая и актриса Ксения Мишина впервые за долгое время показала свою семью.
В фотоблоге звезда поделились фотографиями из своей поездки за границу. Так, Мишина с сыном Платоном во время его школьных каникул вместе отправились в Иерусалим. Компанию им также составил отец актрисы, которого очень редко показывает Ксения. На серии фото он попозировал со звездной дочерью и внуком на фоне живописного пейзажа.
На этот раз они воссоединились после долгой разлуки и пошли исследовать священный город. В столице Израиля Ксения посетила одно из самых популярных туристических мест, в частности, храм Гроба Господня и показала его изнутри. А перед тем Мишина поделилась кадрами, как родные наслаждались окрестностями города.
В комментариях поклонники разделили радость со звездной семьей и оставили немало теплых слов.
Счастье, когда родители рядом
Очень красивая
Я рада за вас
Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук посетила родительский дом в родной Шепетовке. Звезда встретилась с отцом и на архивных фото показала, какой она была в детстве до популярности.