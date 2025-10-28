Ксения Мишина впервые за долгое время показала отца и как съездила с ним в священный город

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Украинская ведущая и актриса Ксения Мишина впервые за долгое время показала свою семью.

В фотоблоге звезда поделились фотографиями из своей поездки за границу. Так, Мишина с сыном Платоном во время его школьных каникул вместе отправились в Иерусалим. Компанию им также составил отец актрисы, которого очень редко показывает Ксения. На серии фото он попозировал со звездной дочерью и внуком на фоне живописного пейзажа.

На этот раз они воссоединились после долгой разлуки и пошли исследовать священный город. В столице Израиля Ксения посетила одно из самых популярных туристических мест, в частности, храм Гроба Господня и показала его изнутри. А перед тем Мишина поделилась кадрами, как родные наслаждались окрестностями города.

В комментариях поклонники разделили радость со звездной семьей и оставили немало теплых слов.

Счастье, когда родители рядом

Очень красивая

Я рада за вас

