Ксения Мишина впервые за время полномасштабной войны привезла маму из оккупированного Крыма в Украину

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками радостной новой.

Совсем недавно знаменитость вместе с сыном Платоном была в Израиле, где имела возможность провести время со своими родителями, проживающими в оккупированном Крыму. Однако Ксении пора возвращаться в Украину.

Чтобы еще немного времени провести с близким человеком актриса забрала свою маму в Украину. Радостной новостью Мишина поделилась в своих Instagram-stories.

"Со мной сын и.... Да! Мамуля с нами", — написала Мишина.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Фото: instagram.com/misha.k.ua

После тяжелой дороги из Израиля семья остановилась на время во Львове, чтобы отдохнуть и насладиться прогулками по городу.

Отметим, что после оккупации Крыма родители Ксении остались в Севастополе. Семья не могла часто видеться, поэтому в июле этого года Мишина впервые за два с половиной года встретилась с мамой во время поездки в Турцию. А недавно актриса встретилась с родителями в Тель-Авиве, где уже долгое время проживает ее бабушка.

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