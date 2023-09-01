Ксения Мишина впервые за время полномасштабной войны привезла маму из оккупированного Крыма в Украину

Звезда взяла маму к себе в гости.
Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками радостной новой.
Совсем недавно знаменитость вместе с сыном Платоном была в Израиле, где имела возможность провести время со своими родителями, проживающими в оккупированном Крыму. Однако Ксении пора возвращаться в Украину.
Чтобы еще немного времени провести с близким человеком актриса забрала свою маму в Украину. Радостной новостью Мишина поделилась в своих Instagram-stories.
"Со мной сын и.... Да! Мамуля с нами", — написала Мишина.
После тяжелой дороги из Израиля семья остановилась на время во Львове, чтобы отдохнуть и насладиться прогулками по городу.
Отметим, что после оккупации Крыма родители Ксении остались в Севастополе. Семья не могла часто видеться, поэтому в июле этого года Мишина впервые за два с половиной года встретилась с мамой во время поездки в Турцию. А недавно актриса встретилась с родителями в Тель-Авиве, где уже долгое время проживает ее бабушка.
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