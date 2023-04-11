Ксения Мишина вспомнила, как за ней ухаживал известный российский актер: "Звонил полгода"

Украинская актриса Ксения Мишина припомнила, как в начале своей карьеры понравилась известному российскому актеру, им оказался Сергей Гармаш.

Будущая звезда познакомилась с актером на съемочной площадке фильма "Обитаемый остров" в Крыму. В российской ленте Мишина сыграла эпизодическую роль, но Гармаш сразу обратил на нее внимание.

"Ко мне подошел Сергей и начал со мной знакомиться. Спрашивал, откуда я, как дела. И предложил обменяться телефонами. А мне там было 18 лет и я: "Ого, давайте". Я дала свой телефон и он звонил полгода где-то", – вспомнила Мишина в интервью Славе Демину.

Сергей Гармаш

Все это время еще 50-летний актер пытался пригласить Ксению на свидание и даже звал в Москву, чтобы помочь с актерской карьерой.

"Он меня звал на свидание, но я все время морозилась от него. А в один момент он позвонил мне и сказал: "Приезжай ко мне в Москву". Я сказала, ну как, я не могу. И после этого он еще раз позвонил и сказал: "Я вижу, что ты не хочешь стать классной актрисой?" Я мог сделать из тебя классную актрису, поэтому ты подумай и приезжай", — поделилась Ксения.

Отметим, что Сергей Гармаш родился в Херсоне, однако все равно поддержал российское вторжение в Украину. Как сообщают росЗМП, во время оккупации Херсонщины временные власти пригласили Гармаша принять участие в восстановлении Херсонского областного академического музыкально-драматического театра.

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