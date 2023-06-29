Ксения Мишина вспомнила забавную историю, как разозлилась из-за известного футболиста

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась забавной историей с отдыха, как поссорилась с известным футболистом, который играет в ФК "Манчестер сити".

Артистка рассказала в Instagram-stories, что пошла с сыном покупать мороженое, позади в очереди был спортсмен. Знаменитость не узнала его. Когда же до них дошел черед, то к футболисту начали подбегать фотографироваться, а продавцы мороженого устроили шоу.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Рассказываю вам историю знакомства с футболистом "Манчестер сити". Недавно мы с Платончиком были в парке аттракционов, и он захотел мороженого. Мы подошли, стали в очередь, за нами еще один мальчик, и подошел этот красавчик футболист. В этот момент я поняла, что мне не хватает денег для того, чтобы заплатить за мороженое. Там такая система пополнения браслетов. Я сказала Платончику: "Ты стой, а я сейчас пойду пополню". Когда я вернулась, очередь как раз дошла до футболиста. Я сказала, что мы перед ним стояли, но он ничего не понял на моем ломаном английском. Я подумала, что хорошо, пусть уже покупает", — поделилась знаменитость.

Ксения была недовольна, ведь им с сыном пришлось долго ждать своего мороженого на жаре. Так что разъяренная актриса не стала терпеть. Она начала выяснить, что происходит и почему она не может купить мороженое.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"И здесь начинается… Подходят люди кучами, начинают с ним фотографироваться. Думаю, что какая-то местная звезда. Потом начинают устраивать шоу с мороженым. Но это шоу начинает продолжаться минут 15. Мы стоим, жара, куча людей и детей. Я вообще не понимаю, что происходит. Я уже недовольна. Подхожу к продавцу и к этому футболисту и говорю: "Ребята, как вообще дела? Что такое? Я хочу купить своему сыну мороженое. Почему я должна смотреть это шоу, я уже стою здесь полчаса", – поделилась актриса.

Наконец, футболист извинился, а удивленный продавец объяснил Ксению, что это — известный спортсмен.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Этот футболист смотрит, извиняется. А продавец мне говорит: "Ты что, не знаешь, кто это? Это же футболист "Манчестер сити!" — вспомнила Ксения.

Актриса впоследствии посмотрела в Сети, и этим футболистом оказался Кайл Уокер.

Именно с этим футболистом познакомилась Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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