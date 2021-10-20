Ксения Мишина вся в крови и черном снялась в англоязычном хорроре о Чернобыле

Ксения Мишина вся в крови и черном снялась в англоязычном хорроре о Чернобыле

Режиссером картины стал украинец Василий Москаленко.

Украинская актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина снялась в англоязычном хорроре о Чернобыле.

Лента получила название The Chernobyl Fallout. Как говорят создатели, это первый украинский социальный хоррор. Режиссером фильма стал украинец Василий Москаленко.

Ксения Мишина снялась в англоязычном хорроре о Чернобыле / instagram.com/misha.k.ua

"The Chernobyl Fallout — это не фильм о мутантах и зомби (как во многих других ужастиках, действие которых происходит в Зоне отчуждения). Это саспенс-драма о человеческой ошибке, которая рассказывается в формате Стивена Кинга", — поделился режиссер в своем Facebook.

Ксения Мишина снялась в англоязычном хорроре о Чернобыле / instagram.com/misha.k.ua

К слову, у фильме рассказывается, что в Чернобыльской зоне отчуждения исчез ученый из Великобритании. Его сестра Оливия прилетает в Украину и отправляется на поиски брата в Припять.

Ксения Мишина снялась в англоязычном хорроре о Чернобыле / instagram.com/misha.k.ua

Главную роль в фильме The Chrnobyl Fallout сыграла актриса из Великобритании — Хлоя Луиза Буенс. Также снялись такие актеры, как Роб Фельдман, Олег Драч, Кира Подольская и Ксения Мишина.

Ксения Мишина снялась в англоязычном хорроре о Чернобыле / instagram.com/misha.k.ua

Планируется, что лента выйдет на экраны осенью 2022 года. Производством продукта занимается кинокомпания Hollywood Ukraine.

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