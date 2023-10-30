Ксения Мишина вышла на связь после операции и призналась, как себя чувствует

Украинская актриса, ведущая шоу "Я люблю Україну" Ксения Мишина вышла на связь после операции и рассказала о своем самочувствии.

Артистка в Instagram-stories опубликовала фото, на котором показала, как выглядит после хирургического вмешательства. Актриса рассказала, что с ней все хорошо. Операция была запланирована, и она к ней готовилась.

В подробности Ксения Мишина не стала вдаваться и не призналась, почему именно ей понадобилось хирургическое вмешательство. Но, похоже, многие поклонники были убеждены, что актриса увеличила грудь. Знаменитость заверила, что это не маммопластика, ведь размер и форма бюста ее полностью устраивает.

Ксения Мишина / Фото: скриншот с видео

"Котики, очень спасибо за ваше беспокойство. Со мной все хорошо! Операция была планируема… Это была не грудь! У меня пока все гуд с этим вопросом", — заверила актриса.

Напомним, Ксения Мишина недавно сообщила, что ей сделали первую в жизни операцию. Актриса показалась в больнице и рассказала, как отходила от наркоза.

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