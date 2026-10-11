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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Ксения Мишина взяла ножницы и сама отрезала длинные волосы: эффектное преображение

Актриса сама себе отстригла половину волос и показала результат.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Ксения Мишина

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина удивила поклонников новой стрижкой — звезда решила расстаться с частью своих длинных волос и показала смелый эксперимент в видео.

Актриса поделилась снимками в Instagram. Сначала она продемонстрировала свою привычную длину волос. Однако дальше подписчиков ждал неожиданный момент. Мишина взяла ножницы и собственноручно отрезала значительную часть волос. Судя по её реакции, актриса давно ждала этой перемены. А результатом преображения она решила похвастаться в Сети.

«Наконец-то», — лаконично прокомментировала свой шаг Ксения.

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

На опубликованных кадрах видно, как актриса отрезает хвостик, заметно укорачивая длину. К смелому решению присоединилась и стилист по прическам, которая помогла звезде завершить бьюти-преображение. Теперь поклонники могут оценить обновленный образ артистки и сравнить его с предыдущим.

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно Ксения Мишина повредила новый элитный автомобиль стоимостью 5 млн грн и показала, как это произошло.

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