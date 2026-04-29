Ксения Мишина заговорила о новых романах и общается ли с экс-избранником Эллертом: "Мы не враги"

Ксения Мишина и Александр Эллерт / © stb.ua

Украинская актриса Ксения Мишина откровенно высказалась о личной жизни и прокомментировала отношения с бывшим избранником Александром Эллертом.

Актриса на проекте «Наодинці з Гламуром» призналась, что пока сознательно не афиширует романтические истории, хотя не закрывается от новых чувств. По словам Мишиной, она ходит на свидания, открыта к любви и даже задумывается о еще одном ребенке, но решила держать эти темы вне публичного пространства.

«Я очень хочу второго ребенка и сделаю обязательно. Без проблем (исчезну из карьеры в пользу декрета — прим. ред.). Я не говорю о личном, но как только выйду замуж — скажу. Конечно, хожу на свидания и открыта к этому», — поделилась Ксения в разговоре с Анной Севастьяновой.

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Такую позицию звезда объясняет предыдущим опытом публичных отношений, в частности с Эллертом, которого встретила на шоу «Холостячка». После завершения проекта пара разошлась, а впоследствии комик уехал за границу. Впрочем, несмотря на разрыв, Мишина уверяет: между ними не осталось вражды.

«Приняла решение, что к личной жизни никто не будет иметь отношения или влияния. Сохраняю это для себя. У меня уже был опыт публичных отношений. А сейчас это только для меня. Мы общались (с Эллертом — прим. ред.). Мы не друзья, но бывали моменты, когда мы могли спросить как дела. Мы с ним не враги», — подытожила актриса.

Напомним, недавно Ксения Мишина раскрыла свою истинную причину исчезновения с экранов на длительное время.

