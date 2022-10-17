Ксения Мишина заинтриговала фото с роскошным букетом: "Приятно получать цветы от мужчин"

Украинская актриса Ксения Мишина заинтриговала фото с роскошным букетом цветов.

В своем Instagram знаменитость поделилась, что такой подарок стал для нее приятным сюрпризом. В частности, утром артистке позвонил курьер и предупредил о доставке цветов. Ксения призналась, что и сама не знала от кого подарок.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Позвонил курьер, говорит, что доставка мне. На вопрос от кого – сказал, что секрет. Очень приятно получать цветы от мужчин, особенно в такие тяжелые периоды жизни. Так что делайте это чаще, нам это очень нравится", — поделилась Ксения. .

Ксения Мишина получила букет цветов / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Впрочем, интрига продолжалась недолго. Вместе с букетом цветов была открытка, благодаря которой Ксения узнала, от кого получила такой приятный подарок.

"Это действительно очень смешная ситуация, ну как смешная — радостная. Эти цветы подарила мне моя подписчица", — отметила актриса.

Ксения Мишина получила букет цветов / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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