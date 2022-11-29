Ксения Мишина заинтриговала новыми романтическими отношениями

Актриса намекнула, что больше не одинока.

Украинская актриса Ксения Мишина намекнула, что больше не одинока и встречается с загадочным мужчиной.

В частности, знаменитость в фотоблоге опубликовала, какой завтрак она приготовила. На фото были изображены блины с творогом. Интересно, как звезда подписала снимок. Ксения отметила, что завтрак она приготовила для "своих мужчин".

"А еще блинчики с сыром утром для моих мужчин", — отметила актриса.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Впрочем, Ксения Мишина раньше жила вдвоем с сыном Платоном. По всей вероятности, знаменитость намекнула, что наконец-то обрела свое счастье и даже съехалась с загадочным бойфрендом.

Напомним, ранее Ксения Мишина не раз делилась, что у нее появился таинственный поклонник. В частности, он устраивал романтические сюрпризы актрисе, дарил милые подарки и даже организовал сказочное свидание.

Мишина тогда делилась, как прошла их встреча с мужчиной, но она решила держать его личность в тайне.

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