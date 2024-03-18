Ксения Мишина закрутила новый роман и впервые показала своего бойфренда в пикантном фотосете

Украинская актриса Ксения Мишина официально подтвердила, что больше не одинока и находится в отношениях.

Радостной новостью актриса поделилась в своем Instagram. Ксения снялась с возлюбленным в пикантном фотосете и поделилась его результатом. На опубликованных актрисой фото она постает топлес, тем временем мужчина обнимает Мишину и рукой скрывает ее обнаженные пикантные места.

"Главное – расцветать рядом с ним", – прокомментировала новые отношения знаменитость.

Ксения Мишина с бойфрендом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Правда, лицо мужчины актриса не торопится показывать. На фотографиях Мишина засветила только руку своего избранника. Тем не менее, можно заметить, что у бойфренда Мишиной немало татуировок, а также у него накачанное тело.

Ксения Мишина с бойфрендом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксению Мишину с радостной новостью уже успело поздравить немало звезд. Артистке пожелали счастья в личной жизни певец MELOVIN, актриса Ольга Сумская, ведущая Рамина Эсхакзай, блогерша Даша Квиткова и другие.

Ксения Мишина с бойфрендом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, ранее ведущий Фима Константиновский сообщил, что официально развелся. Также шоумен впервые рассказал о новой возлюбленной Лизе и показал их совместное фото.

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