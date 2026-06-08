Ксения Мишина замиловала редкими кадрами с родными и удивила, как проводит время в Израиле

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса Ксения Мишина показала редкие семейные фото с отцом и бабушкой во время отдыха в Израиле.

Звезда поделилась кадрами, которые вызвали живой отклик у подписчиков. Сейчас актриса проводит время с родными за границей и находит возможность для теплых семейных встреч. На фотографиях Мишина позировала вместе с отцом и бабушкой. Такие моменты она демонстрирует нечасто, поэтому сообщение привлекло особое внимание поклонников. В комментариях пользователи восхищались искренней атмосферой кадров и засыпали семью комплиментами.

«Па, ба, я — в стране моих детских мечтаний», — написала актриса.

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Ксения Мишина с отцом / © instagram.com/misha.k.ua

Особенно внимательные подписчики обратили внимание на внешность отца знаменитости. Многие отметили, что он выглядит очень молодо, а сама встреча произвела впечатление по-настоящему семейной и трогательной. Кадры быстро набрали лайки и теплые пожелания от поклонников.

Ксения Мишина с бабушкой / © instagram.com/misha.k.ua

Известно, что путешествие в Израиль стало для Мишиной особой возможностью увидеться с близкими. Ксения Мишина родилась в Севастополе. Ее родители развелись, когда будущая актриса была еще ребенком, однако она сохранила связь с отцом. После оккупации Крыма ее семья осталась на полуострове, поэтому сейчас артистке удается видеться с родными преимущественно за пределами Украины.

Напомним, недавно Ксения Мишина показала свой завтрак и раскрыла секрет, что ест, чтобы сохранить стройную фигуру.

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