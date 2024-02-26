Ксения Мишина заразилась коронавирусом и назвала симптомы болезни

Украинская актриса Ксения Мишина пожаловалась, что заболела коронавирусом.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. Артистка призналась, что каждую зиму болела коронавирусом, и этот год не стал исключением. Симптомы коронавируса у актрисы проявились три дня назад.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Амбасадор ковида приветствует вас... Все стабильно. Еще ни одной зимой я его не пропустила", — призналась Мишина.

Ксения Мишина заболела / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Актриса поделилась, что чувствует себя плохо. Хоть знаменитость и не мучает высокая температура, но ей тяжело вставать с постели, ходить и хоть что-то делать. Поэтому Ксения Мишина находится дома и лечится.

"Температуры нет, ничего нет, но вертикальное положение крайне тяжело держать. Так уже третий день", – поделилась актриса.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно певец Роман Сасанчин жаловался, что вместе с женой и двухлетней дочерью серьезно заболел. Семейство исполнителя называло симптомы болезни и делилось подробностями о самочувствии.

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