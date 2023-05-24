Ксения Мишина жестко пошутила о разнице в возрасте Владимира Остапчука с его молодой женой

Украинская актриса Ксения Мишина жестко пошутила о шоумене Владимире Остапчуке и его молодой жене, журналистке Екатерине Полтавской.

Звезда кино сказала, что 22-летняя девушка не хочет иметь квартиру, у которой будет вид на школу, ведь там ведущий может встретить новую избранницу. Мишина сказала свою шутку в эфире шоу "Новини мінус першого", героиней которого она стала.

"Новая девушка Владимира Остапчука (уже меня не любит) не хочет квартиры с видом на школу, потому что Остапчук может в окно увидеть там следующую свою жену", — зачитала Мишина.

Ксения Мишина на шоу "Новини мінус першого" / Фото: скриншот с видео

Правда, эту шутку Мишина придумала не сама. По правилам шоу актриса читала вымышленную новость, которую видит впервые. Задача Ксении сделать так, чтобы никто из присутствующих не засмеялся.

Однако некоторых поклонники Кати и Владимира возмутила эта шутка, поэтому они начали писать гневные комментарии. Полтавская поторопилась успокоить фанатов. Девушка отметила, что они с Остапчуком вообще не обижаются на Ксению. Более того, шутка была действительно смешной.

"Ничего личного. Я знаю, что это не Ксения придумывала этот текст. Более того, я не обижаюсь. Вова тоже ходил на это шоу. Просто смешное", — прокомментировала Катя.

Реакция жены Владимира Остапчука на шутку Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, разница в возрасте Владимира Остапчука с его новой избранницей составляет 16 лет. Ранее шоумен объяснял, почему поспешно женился на 22-летней журналистке.

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