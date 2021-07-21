Ксения Попова в купальнике засветила грудь и показала ягодицы

Солистка "ВИА Гры" ошеломила новыми откровенными кадрами.
Солистка группы "ВИА Гра" Ксения Попова в который раз решила похвастаться своей фигурой.
Так, на этот раз 25-летняя исполнительница поделилась в фотоблоге свежими откровенными кадрами. На снимках артистка предстала в оригинальном черном купальнике с завязками.
Знаменитость засветила грудь, показала ягодицы и похвасталась длинными ножками.
"Ого, вы не знаете, где с ней можно познакомиться?" — подписала фотографии Ксения.
В ответ поклонники порадовали красавицу приятными сообщениями.
- Одна из самых красивых певиц Украины
- Что-то очень на горячем
- Что за горячая женщина? Убиваешь всех
- Секси
Напомним, ранее новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение эротическими фото в мини-платье. Ксения Попова похвасталась точеной фигурой.