Ксения Попова в купальнике засветила грудь и показала ягодицы

Ксения Попова в купальнике засветила грудь и показала ягодицы

Солистка "ВИА Гры" ошеломила новыми откровенными кадрами.

Солистка группы "ВИА Гра" Ксения Попова в который раз решила похвастаться своей фигурой.

Так, на этот раз 25-летняя исполнительница поделилась в фотоблоге свежими откровенными кадрами. На снимках артистка предстала в оригинальном черном купальнике с завязками.

instagram.com/xseniyapopova

Знаменитость засветила грудь, показала ягодицы и похвасталась длинными ножками.

instagram.com/xseniyapopova

"Ого, вы не знаете, где с ней можно познакомиться?" — подписала фотографии Ксения.

instagram.com/xseniyapopova

В ответ поклонники порадовали красавицу приятными сообщениями.

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Напомним, ранее новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение эротическими фото в мини-платье. Ксения Попова похвасталась точеной фигурой.

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