Ксения Собчак опровергла сообщения о гибели второй пассажирки в смертельной аварии

Муж второй пассажирки - в бешенстве от сообщений о ее смерти.

Российская телеведущая Ксения Собчак опровергла сообщение о гибели второй пассажирки, пострадавшей в ДТП в Сочи с участием автомобиля, в котором она ехала.

Об этом Собчак написала в своем Telegram-канале под названием "Кровавая барыня".

"Сейчас разговаривали с мужем Оксаны Садовник. Она жива, слава богу, сообщения про то, что она вторая погибшая - ложь. Муж в бешенстве от сообщений о ее смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей. По состоянию - оно тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку", - говорится в сообщении.

Также продолжает поиск родственников погибшей в автоаварии женщины.

"По поводу девушки, которая сказала, что она подруга погибшей Екатерины (вторая пассажирка автомобиля - ред.), и мы якобы игнорируем ее просьбы - мы не игнорируем, мы ищем родных Екатерины и ее дочери, и мы их найдем. Подруга почему-то нам их не дала, поэтому мы делаем это самостоятельно. С отцом Роберта (водитель автомобиля - ред.) мы связались, он в больнице, завтра будет какая-то конкретика", - добавила она.

Собчак заверила, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

"Мы поможем всем, потому что у нас с командой есть такая возможность. Помочь людям в горе, невольными участниками которого мы стали. Потому что мы - так уж случилось, остались живы", - резюмировала телеведущая.

Ранее сообщалось, что авария случилась в Сочи вечером 9 октября. По предварительной информации, в лобовую столкнулись авто Maybach со звездой в салоне и Volkswagen. Пассажирка второго автомобиля скончалась на месте. Сама Собчак улетела из Сочи в тот же вечер.

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