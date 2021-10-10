Ксения Собчак попала в аварию, в результате которой погиб человек — СМИ

Авария случилась в Сочи.
Российская телеведущая Ксения Собчак попала в ДТП в России.
Как пишет Telegram канал Mash, авария случилась в Сочи вечером 9 октября. По предварительной информации, в лобовую столкнулись авто Maybach со звездой в салоне и Volkswagen. Пассажирка второго автомобиля скончалась на месте. Сообщается, что сама Собчак в аварии не пострадала и улетела из Сочи в тот же вечер.
Также в Сети опубликовали видео с места происшествия.
Сейчас все обстоятельства дорожного инцидента неизвестны. Сама же знаменитость также пока не прокомментировала событие.
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