Ксения Собчак прокомментировала смертельное ДТП, в которое попала: "Я в шоке"

Телеведущая получила сотрясение мозга.

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала смертельное ДТП, в которое попала вчера вечером.

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" знаменитость подтвердила, что была в машине Maybach. У нее многочисленные травмы и шок от того, что произошло.

"У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину", — рассказала она.

Знаменитость также рассказала, что в момент столкновения она обсуждала рабочие вопросы с коллегами в Zoom.

"Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди. Будем связываться с родными", — отметила она.

Ксения добавила, что ей предлагали госпитализацию в Сочи, но она очень хотела к сыну домой, поэтому все же улетела.

Между тем, стало известно, что в результате ДТП погибла еще одна женщина. Она умерла в больнице.

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