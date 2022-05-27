Ксению Мишину возмутила мастер маникюра, отказавшаяся обслуживать русскоязычных: "Абсолютная тупость"

Украинская актриса Ксения Мишина подняла языковой вопрос в своем фотоблоге.

Так, артистку возмутила новость о том, что во Львове мастер маникюра принципиально отказалась обслуживать русскоязычных клиентов. Мишина считает, это абсолютной тупостью, поскольку, по ее мнению, если человек говорит по-русски, это не означает, что он не патриот и не любит свою страну.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Если ты русскоязычный украинец – ты теперь не украинец? Я испытываю злость и негодование к людям, которые разделяют нас в такое время. Если у тебя за спиной половина жизни на русском языке, это не значит, что ты не достоин элементарной услуги! Абсолютная тупость и неуважение к людям, в том числе, к которые защищают, любят и воюют за Украину, имея русскоязычное прошлое!" – написала Ксения Мишина.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Актриса отметила, что язык действительно важен, поскольку это наша идентичность, но, говорит Ксения, важнее другого свобода и уважение. Мишина добавила, что любовь к стране измеряется не языком и даже не паспортом, а "преданностью в сердце и отношением к своим согражданам".

Читайте также: