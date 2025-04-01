Ксению Мишину за границей неожиданно оштрафовали полицейские

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса Ксения Мишина пожаловалась, что ее за границей неожиданно оштрафовали полицейские.

Артистка призналась, что произошло это потому, что она держала в руках телефон. Знаменитость говорит, что сбилась с маршрута. Звезда достала телефон, чтобы воспользоваться навигатором. В этот момент Ксению Мишину остановили полицейские. Знаменитости выписали штраф в размере 150 евро. Артистка пыталась объяснить, почему вообще достала телефон, но ее обвинили в том, что она вообще-то уже три часа им пользуется за рулем. Хотя сама Мишина уверяет, что это не так. Где именно это произошло, актриса не говорит. Можно предположить, что в европейской стране, где не говорят на английском.

“Так хочется в Европу, здесь такие крутые дороги…”. Вот едешь-едешь, и вдруг у тебя сбивается навигатор, ты достаешь свой телефон, чтобы снова выстроить маршрут и неожиданно тебя останавливает полиция и штрафует на 150 евро за то, что ты держала в руках телефон. Ты пытаешься объяснить, что случилось, но тебя никто не слушает, на тебя только кричат, что все это неправда и ты уже три часа разговаривала по телефону. Ты спрашиваешь о доказательствах, а на тебя еще больше кричат и говорят: “Это мы здесь решаем, а не ты”, — пожаловалась актриса.

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Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина говорит, что больше всего ее возмутил тон полицейских, которые повышали голос и отказывались общаться на английском. Впрочем, когда правоохранители поняли, что за рулем иностранка, все же перешли на другой язык. Правда, по словам Ксении Мишиной, они все равно общались довольно грубо.

“Когда ты ничего не понимаешь на их языке, ты на английском спрашиваешь, что произошло, тебе отвечают: “На английском будете разговаривать в Англии, а тут мы будем разговаривать на нашем языке”. Все же они потом поняли, что остановили иностранную машину, и начинают разговаривать на английском, но все равно в плохом тоне”, — возмутилась актриса.

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала, что стала жертвой мошенников. Артистка раскрыла, как аферисты действуют от ее имени.