Кто из украинских звезд делал аборты: почему Клопотенко, Валевская и другие не стали родителями

Евгений Клопотенко, Наталья Валевская, Лариса Кадочникова

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Украинские знаменитости не часто решаются говорить о прерывании беременности, однако некоторые звезды публично рассказывали о таком опыте и объясняли, что стояло за их решением.

Для кого-то беременность стала неожиданностью в начале карьеры, кто-то столкнулся с патологией плода, а кто-то признавался, что на решение повлиял партнер. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о знаменитостях, которые откровенно рассказывали об абортах.

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Наталья Валевская — аборт из-за патологии у ребенка и давления

Украинская певица рассказала о прерывании беременности еще в 2003 году, когда ей было 22 года и она была с тогдашним мужем Владимиром Пригладем. По словам артистки, тогда врачи обнаружили патологию у будущего ребенка, а сама она была очень молодая и не готова к материнству. К тому же муж был против. Валевская признавалась, что решение далось ей непросто, и она долго его переживала.

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«Так как тогда у Владимира не было устойчивого финансового положения, то он абьюзивным методом настоял избавиться от ребенка. Он приносил извинения миллион раз. И во время одного нашего звонка он задал вопрос, чем может помочь. А я сказала: „Роди мне ребенка, бл**ь“», — эмоционально говорила певица в интервью Славе Демину.

Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

Артистка называла этот опыт большой ошибкой и говорила, что со временем простила и себя, и своего тогдашнего мужа. В то же время, Валевская не скрывала, что мечтала стать мамой и впоследствии проходила медицинское лечение, надеясь на беременность, две из которых завершались выкидышами. Сейчас у звезды нет детей и она признает, что материнство — болезненная для нее тема.

Лариса Кадочникова — актриса дважды прерывала беременность

Народная артистка Украины и звезда «Теней забытых предков» еще в молодости прибегала к абортам. По словам актрисы, она дважды беременнела во время отношений с художником Ильей Глазуновым, который в то время был женат. Кадочникова училась в институте, а решение о прерывании беременности, как она рассказала, фактически приняли ее мать и Глазунов.

Актриса призналась, что сама подчинилась их воле, поскольку была убеждена, что сначала должна закончить обучение. По словам Кадочниковой, пережить это ей было очень тяжело. В то же время она сказала, что не жалеет о своем жизненном пути и сейчас воспринимает отсутствие детей как часть своей судьбы.

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Лариса Кадочникова

Екатерина Бужинская и аборт по требованию мужа-абъюзера

Украинская певица также рассказывала о прерывании беременности в молодости. Артистка забеременела в 18 лет, когда была в браке с продюсером Юрием Квеленковым, которого называет «абъюзером». По словам Бужинской, муж убедил ее, что ребенок помешает карьере, и настоял на аборте. Кстати, сам Квеленков недавно уже комментировал столь громкие заявления звезды.

Екатерина Бужинская

Впоследствии певица неоднократно возвращалась к этой истории и говорила, что сожалела о решении. Позже Бужинская снова забеременела — уже от другого мужчины. Ее дочь родилась преждевременно, врачам тогда пришлось буквально спасать жизнь и маме, и младенцу. Сама артистка связывала сложные роды с последствиями перенесенного два года назад аборта. А потом у звезды родились еще двойняшки.

Лилия Сандулеса — прерывание беременности от Иво Бобула

Народная артистка Украины в этом году впервые шокировала, что в конце 1994 года беременна от своего тогдашнего партнера Иво Бобула. По словам певицы, к тому моменту их карьера только начинала активно развиваться, а Бобул убеждал ее, что с ребенком нужно подождать. Сандулес утверждала, что именно он уговорил ее прервать беременность.

Лилия Сандулеса и Иво Бобул

Артистка призналась, что сама хотела родить этого ребенка, однако согласилась на аборт из-за позиции возлюбленного. В то же время Иво Бобул публично отреагировал на эти слова и заявил, что впервые слышит о такой истории и не соглашается с версией бывшей жены. Так что эта часть их общего прошлого остается дискуссионной.

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Бывшие возлюбленные Евгения Клопотенко отказались рожать

Звездный кулинар также публично рассказывал об опыте прерывания беременности в своих прошлых отношениях. Кулинар вспоминал, что несколько его бывших партнерш делали аборты. Сам он говорил, что не жалеет о случившемся, подчеркивая, что для него важнее чувство девушек.

«Я сейчас общаюсь с теми девушками. Они выглядят так, как будто это их не травмировало. Для меня это важно. Я точно не жалею. Но мне важно, что чувствует девушка», — объяснял кулинар «Люкс ФМ».

Евгений Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Знаменитость не раскрывал деталей этих историй и не уточнял, о каких именно женщинах идет речь. Тем не менее, ранее он заявлял о готовности стать отцом. Сейчас он в браке с проджект-менеджером Екатериной Воскресенской, детей у них пока нет.

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