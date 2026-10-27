Кто стал самым сексуальным мужчиной мира: реакция его жены и детей удивила

Ноа Уайли с женой / © Associated Press

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Голливудский актер Ноа Уайли, которого зрители знают по медицинской драе «Скорая помощь» и «Питт», стал новым самым сексуальным мужчиной мира по версии журнала People.

Как сообщает People, новость поначалу показалась актеру розыгрышем. Именно супруга Сара убедила его, что он действительно достоин такого признания. 55-летний Уайли признался, что даже не представлял, что когда-нибудь получит этот титул, а родные уже успели пошутить по поводу его нового статуса.

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«Я думал, что это звучит как розыгрыш — просто никогда бы не подумал, что мне представится такая честь», — поделился актер.

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По словам Уаайли, жена считает его «хорошим человеком, заботливым отцом и мужем», поэтому именно эти качества он называет такими, которые делают его достойным внимания. Сам актер наконец прислушался к ее убеждениям.

Ноа Уайли с женой / © Associated Press

Ноа Уайли также рассказал, как его дети отреагировали на новость. Сын отнесся к ней с юмором и предположил, что теперь отцу придется столкнуться с дополнительным вниманием и критикой.

«О, это теперь значительно усложнит мою жизнь. Но это круто, папа. Но в то же время ты накликаешь на себя много ненавистников», — пересказал актер слова сына.

Старшая дочь, по его словам, была еще более категоричной и не поверила в такое признание. Уайли пошутил, что она будет дразнить его из-за нового титула еще следующие 50 лет.

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Сам актер с юмором отнесся к изменениям в своем статусе и предположил, что теперь его ждет немало шуток от друзей и родственников.

Ноа Уайли / © Associated Press

От «Скорой помощи» до «самого сексуального мужчины мира»

В 1990-х годах Уайли получил известность благодаря роли доктора Джона Картера в сериале «Скорая помощь». Тогда он вместе с коллегами Джорджем Клуни, Эриком Ла Саллем и Энтони Эдвардсом появился на обложке специального выпуска People, посвященного привлекательным мужчинам сериала.

Клуни впоследствии дважды становился самым сексуальным мужчиной мира по версии журнала. Уаайли же получил это звание только сейчас, спустя десятилетие после того, как стал одним из самых известных лиц медицинской драмы.

В последние годы актер снова оказался в центре внимания благодаря сериалу «Питт», принесшему ему новую волну популярности. Теперь к профессиональным достижениям Уаайли добавился еще и титул от People.

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