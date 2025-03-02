Кто сыграл лучше – актеры или собаки: обзор комедии с Лесей Никитюк "Песики"

В украинском прокате стартовал один из самых ожидаемых фильмов этой весны – лирическая комедия "Песики".

Журналистка ТСН.ua Анна Севастьянова уже посмотрела премьеру и готова поделиться впечатлениями о фильме, а также интересными фактами о его создании.

О чем кино

В центре сюжета — жизнь успешной 35-летней риелторши Яны, которая однажды кардинально меняется. Теперь она не может спокойно заняться сексом с мужчинами, ведь к утру они магическим образом превращаются в собак.

Идея этого фильма возникла еще в 2020 году, и первоначально планировалось, что главная героиня будет превращать мужчин в кошек. Но впоследствии продюсер фильма Анна Елисеева и креативный продюсер Анастасия Лодкина решили все же посвятить историю собакам. "Возможно, еще и потому, что мы сами "собачницы", и знаем, насколько они могут быть смешными, учить любви, заботы, да еще и быть такими похожими на своих хозяев", — поделилась с ТСН.ua Анна Елисеева.

Первым режиссером фильма был Дмитрий Гумберский ("Любовь и блогеры"), но в какой-то момент продюсеры поняли, что у них разные взгляды в творческом плане на эту историю. Так в режиссерском кресле оказался Алексей Есаков (снял одну из новелл в мини-сериале "Перші дні"). Для него это дебют в полнометражном кино.

На премьере фильма "Песики" – Ольга Сумская, Алексей Есаков, Анна Елисеева, Леся Никитюк, Артур Логай

Кадр из фильма "Песики"

По словам продюсеров, бюджет "Песиков" – 500 тысяч долларов, и все это – частные инвестиции, без привлечения государственных средств. Съемки длились 23 дня и в основном все локации находили в Киеве.

Звездный актерский состав

Главную роль в фильме играет известная телеведущая Леся Никитюк. По ее словам, она очень переживала, как воспримут ее зрители и оценят актерское мастерство кинокритики. "Мне предлагали сниматься в кино очень давно, но я не соглашалась, потому что для меня самой главной была все же телевизионная карьера. И даже после роли в кино сейчас, в шапке моего профиля в Instagram вы все равно не увидите слово "Актриса", потому что для меня это только начало", — поделилась с ТСН.ua Леся.

Леся Никитюк

Как мы узнали, сценарий писали не под Лесю, но уже в процессе создания истории авторы поняли, что именно телеведущая идеально подходит на роль Яны. "Многие думают, что мы пригласили Лесю из-за ее медийности, но это неправда. У нее настолько классная правдивая органика, образ, имидж именно под эту роль, что почти никого больше не рассматривали", — рассказывает Елисеева.

Некоторых актеров, как мы узнали, приглашали в проект без кастинга, например, Ольгу Сумскую – она сыграла маму главной героини. "Лесю знаю уже очень много лет, и еще с первой нашей встречи я поняла, что у этой прекрасной девушки большое будущее. И вот мы уже вместе на одной съемочной площадке, так что это судьба! Я радуюсь, что у нас, кроме комедийных эпизодов, есть даже драматические. По сюжету у меня много мужчин, и я меняю их как перчатки. В жизни это полная моя противоположность", — делится с ТСН.ua Сумская.

Кадр из фильма "Песики"

Кадр из фильма "Песики"

Мужские роли (в основном любовников) в фильме распределились между яркими профессиональными актерами и начинающими. И самое интересное, что больше всего искренних улыбок у зрителей в зале вызвало появление на экране именно дебютантов, в том числе комиков Кирилла Ганина и Данила Повара. Предсказуемо, что большинство зрительниц могло клюнуть на трейлер, увидев в нем полуобнаженного (в очередной раз на экране) Тараса Цымбалюка. Сцены с ним действительно были самые горячие, даже сама Леся признавалась, что ее секс с актером снимали девять дублей.

Субъективная реакция на фильм

Фильм яркий, как stories в Instagram. Оригинальные диалоги, динамически смонтированные кадры, непредсказуемые события. До последних кадров зритель будет сомневаться, с кем останется главная героиня. И это, по-моему, главный плюс картины — потому что обычно финалы украинских комедий предсказуемы уже с первых кадров.

Кому этот фильм зайдет? Как минимум, аудитории самой Леси Никитюк, которая любит ее за искренность и импровизированные шутки еще со времен "Рассмеши комика". Как максимум, всем любителям ромкомов, где все внимание забирает на себя не развитие событий, а трансформация главной героини. Причем не только внутренняя.

Кадр из фильма "Песики"

Кстати, о нарядах Леси, на которые так же было приятно смотреть, как и на ее фигуру в них. Художница по костюмам Екатерина Витвицкая смогла искусно передать в них сексуальность героини, но без всякого намека на пошлость. И даже откровенные сцены в фильме сняты достаточно чувственно и интимно, но без "пошлятины". Поэтому ограничение аудитории 12+, считаю, уместно, чтобы фильм могли посмотреть и подростки.

В фильме осторожно поднимаются именно темы, которые беспокоят современную молодежь, а не высосанные из пальца сценаристами. Например, можно ли считать физическую близость с другим/другой предательством, как совмещать карьеру и личную жизнь, без ущерба друг другу. А еще это фильм о том, что и после 35 лет можно встретить свою половинку. И что с мамой тоже можно найти общий язык, даже если до сих пор она нарушала личные границы. То есть каждый найдет в этом фильме что-то свое. Но будут и те, кто после просмотра запомнит только длинные красивые ноги Леси, и классные песни, которые захочется закачать в плейлист.

Кадр из фильма "Песики"

Также не могу не отметить в фильме появление продакт плейсмента. Потому что он не раздражал, как это в большинстве случаев бывает в украинском кино, а был ненавязчиво логичен в тех сценах, где имел место. Ну и самое главное, конечно, о песиках. Они вызывали приятные эмоции каждый раз, когда появлялись на экране и отыгрывали свои роли на 100 процентов. И даже если вы ярый "кошатник", поверьте, после этого фильма вы сможете изменить свое мнение. А вот актеров, в частности Тараса Цымбалюка и Дмитрия Сову, я бы хотела наконец-то увидеть в неожиданных образах, а не в таких, которые переходят из проекта в проект, как это опять же произошло в "Песиках".

Если предположить, что главную роль в фильме играла бы другая актриса (не такая народная и узнаваемая, как Никитюк), не думаю, что кино было бы настолько обречено на успех. В этом же случае, думаю, украинский кинематограф ждет нового кассового рекорда в национальном прокате. Но не будем торопить события – прокат только начался. Кстати, права на показ фильма уже проданы в США, Канаду, Чехию, Израиль, Польшу. Потому украинцы за рубежом также смогут посмотреть новое украинское кино, за которое действительно не стыдно.

Напомним, на премьере фильма Леся Никитюк впервые прокомментировала в разговоре с ТСН.ua слухи о своей беременности.

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