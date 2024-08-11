Кто такой Дмитрий Волканов: работал "зайчиком" Сердючки, почти победил в "Х-Факторе" и его хиты

В украинской эстраде появляется все больше новых и талантливых артистов, которые могут дать фору старой гвардии.

В частности, популярность сейчас набирает певец Дмитрий Волканов, который выпускает лирические песни и пытается развить украинский шансон. В исполнителя это неплохо получается, его песни становятся вирусными в TikTok, а на YouTube набирают миллионы просмотров.

Артист еще достаточно юный, однако у него уже есть немалый опыт. Он стал суперфиналистом известного талант-шоу, работал в бэнде Верки Сердючки, с которой объездил полмира, а сейчас развивает сольную карьеру.

Дмитрий Волканов и Верка Сердючка

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, кто же такой Дмитрий Волканов, как стал популярным, его песни-хиты и что о нем вообще известно.

Первые творческие шаги Дмитрия Волканова, когда его голос услышала Украина

Юный артист громко заявил о себе в 17 лет. В это время он принял участие в популярном шоу талантов "Х-Фактор-9". В отборочном туре парень эффектно спел песню "Седая ночь" – группы "Ласковый май". Обычно мало у кого получается с такой композицией пройти дальше, однако Дмитрий смог продемонстрировать вокальные умения и убедить судей оставить его в тренировочном лагере.

Дмитрий Волканов и Андрей Данилко

Участие в "Х-Факторе" Волканов продолжил в команде Андрея Данилко. Певец дошел до финала, однако первое место уступил, заняв второе. Для Волканова это поражение стало настоящей трагедией. Артист не мог смириться со вторым местом. Однако из шоу артист тоже не ушел с пустыми руками, ведь именно там состоялась судьбоносная встреча с Данилко.

"Отчаяние, боль, я не знал, куда себя деть. Как оказывается, второе место – это тоже неплохо. Это я сейчас понимаю, на тот момент это для меня была трагедия", — поделился певец, пишет dnipro.tv.

Дмитрий Волканов с Веркой Сердючкой и ее мамой

Какую роль в жизни Дмитрия Волканова сыграл Андрей Данилко и чем он ему обязан

После завершения "Х-Фактора" Андрей Данилко сделал Дмитрию Волканову рабочее предложение. Шоумен предложил юному начинающему певцу работать в его бэнде. Андрей Данилко хотел показать Волканову, как работают столь масштабные творческие проекты изнутри. Правда, помогать а карьере шоумен не стал. В течение четырех лет Волканов работал "зайчиком" в бэнде Сердючки.

Дмитрий Волканов и Верка Сердючка

"Он когда взял меня на работу в коллектив, то сказал: "Дима, я тебе помогать не буду, но ты находишься в коллективе для того, чтобы видеть, как это работает, видеть, какой должна быть команда артиста, как происходит саундчек, поселение в гостиницу". Мне очень нравилось, как он общается. Я нашел в нем наставника, учителя и человека, на которого я хочу быть похожим. Когда я пришел в коллектив, мне было 18 лет, и попасть сразу на такой уровень – это было очень серьезно", — рассказывал Волканов в интервью Алексею Суханову.

Наконец Андрей Данилко стал для юного певца настоящим наставником. Он давал Волканову важные советы, наставления, а самое главное – опыт. Артисты отлично подружились. Андрей Данилко даже помог музыканту вывезти родных из оккупации из Бердянска.

Дмитрий Волканов

Сольная карьера Дмитрия Волканова и песни-хиты

Проработав четыре года в бэнде Верки Сердючки, Волканов решил, что пора начинать отправляться в сольное плавание. Правда, помехой для музыканта стала полномасштабная война в Украине. Артист тогда уехал во Львов. Певцу были так тяжело со средствами, что он забыл о музыке и начал работать в сфере обслуживания.

Дмитрий Волканов

Впоследствии Волканов снова вернулся к бэнду Сердючки, но после восьми месяцев работы его покинул окончательно. Кстати, не последнюю роль в этом сыграл сам Данилко. Волканов в бэнде не прекращал творить, а шоумен обратил на это внимание и дал понять, что пора заняться сольным проектом.

"Я в тот период очень активно писал. И Андрей стал обращать внимание на это творчество. Он дал мне понять, что это может быть неплохо. И мне это очень понравилось. Я начал еще больше писать, выпускать песни. Люди классно реагировали", — делился артист.

Дмитрий Волканов активно выпускает свои собственные песни, которые вирусятся в соцсетях и набираются миллионы прослушиваний. В творческом доработке артиста более 10 композиций, самые известные из которых — "Я на жигулі", "Тебе знайшов", "Наречена" и многие другие.

Кроме того Дмитрий Волканов дает и собственные концерты. Залы наполняются зрителями, а у самого певца уже есть своя фан-база.

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