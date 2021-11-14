Кучерява Анна Саливанчук в бикини показала пышный бюст и стройные ножки

Звезда уехала на отдых.
Известная украинская актриса Анна Саливанчук отправилась в долгожданный отпуск.
Звезда улетела в Египет. Там артистка нежится на теплом солнышке, любуется пейзажами и наслаждается жаркими днями. Среди прочего знаменитость публикует в своем Instagram довольно горячий контент. Анна показала фото, на котором она позирует в черном бикини. В частности, звезда похвасталась пышным бюстом и стройными ножками.
К слову, актриса уехала на отдых не сама, а с детьми. К сожалению, сын Анны, Глеб, отравился. Впрочем, звезда заверила, что с мальчиком все будет хорошо, и они отлично отдохнут.
"Конечно, сложно быть на море с детьми. Обязательно кто-то заболеет. Но ведь у нас есть аптечка с собой, поэтому нам не страшен серый волк. Пытаемся кайфовать, несмотря ни на что", — поделилась знаменитость.
Читайте также: