Кучерява Анна Саливанчук в бикини показала пышный бюст и стройные ножки

Звезда уехала на отдых.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук отправилась в долгожданный отпуск.

Звезда улетела в Египет. Там артистка нежится на теплом солнышке, любуется пейзажами и наслаждается жаркими днями. Среди прочего знаменитость публикует в своем Instagram довольно горячий контент. Анна показала фото, на котором она позирует в черном бикини. В частности, звезда похвасталась пышным бюстом и стройными ножками.

Анна Саливанчук в Египте / instagram.com/salivanchuk.anna

К слову, актриса уехала на отдых не сама, а с детьми. К сожалению, сын Анны, Глеб, отравился. Впрочем, звезда заверила, что с мальчиком все будет хорошо, и они отлично отдохнут.

"Конечно, сложно быть на море с детьми. Обязательно кто-то заболеет. Но ведь у нас есть аптечка с собой, поэтому нам не страшен серый волк. Пытаемся кайфовать, несмотря ни на что", — поделилась знаменитость.

Анна Саливанчук в Египте / instagram.com/salivanchuk.anna

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку