Куда делась Ассия Ахат: где сейчас находится известная скрипачка и чем занимается

Известная украинская певица Ассия Ахат находится в Америке, говорится в программе ЖВЛ.

В США артистка пишет новые композиции, гуляет по Нью-Йорку. А еще – выбирает победителей премии "Грэмми":

"Это большая ответственность. Я знаю, что такое быть артистом и очень зависеть от жюри. Я слушаю очень внимательно, моя совесть чиста. Для меня очень важны профессионализм и стильность в музыке", – рассказывала Ахат.

Ассия Ахат / Фото: instagram.com/ahhattassia

Судьей "Грэмми" Ахат является третий год подряд. В состав жюри попала в 2021 году. Чтобы получить такую почетную миссию, она сначала получила признание своей авторской музыки, а дальше действующие судьи дали свои рекомендации. Следовательно, она стала первой украинкой в судейской команде "Грэмми". Первой, но отныне не единственной. Ведь в этом году к премии присоединилась певица Тина Кароль.

Ассия Ахат / Фото: instagram.com/ahhattassia

Напомним, ранее мы писали о том, куда исчезла украинская актриса Екатерина Тишкевич. Артистка исчезла из информационного пространства и почти не выходит на связь с поклонниками.

Читайте также: