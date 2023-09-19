Куда исчез Андрей Доманский: стало известно, где находится скандальный ведущий

С началом полномасштабной войны известный украинский ведущий Андрей Доманский неожиданно исчез из инфопространства.

До 24 февраля 2022 года шоумен успел снискать скандальную славу, ведь активно продвигал "русский мир" на одном из телеканалов. Однако после полномасштабного вторжения Доманский неожиданно "переобулся" и записал обращение в поддержку Украины.

После этого ведущий удалил свои соцсети и перестал появляться на телевидении. О молчаливой позиции Доманского высказался шоумен Слава Демин. По словам их общих знакомых, скандальный ведущий уехал из Украины за границу.

Поселился Доманский, кстати, не в России, как думали в Сети, а избрал одну из стран Балтии – Эстонию, Латвию или Литву. Он законно пересек границу, ведь у них пятеро детей, трое из которых несовершеннолетние.

Андрей Доманский с дочерьми / Фото: instagram.com/andreydomanskyi

"Андрей исчез из информационного пространства после начала полномасштабного вторжения. Никакой информации о нем абсолютно нигде нет. Я даже написал ему предложение сделать интервью, но он прочитал сообщение и ничего не ответил. Но наши общие знакомые мне рассказали, что, по их данным, Андрей давно уехал из страны", — рассказал Демин.

Между тем, внимательные пользователи заметили, что третья жена Доманского до сих пор находится в Украине. По крайней мере, такой вывод можно сделать из ее соцсетей. На закрытой странице Марины Доманской в Instagram стоит отметка "Киев", а также виднеется флаг Украины у имени.

Напомним, что к началу полномасштабной войны Доманский оскандалился своим участием в концертах в поддержку "братских народов". На одном из концертов ко Дню победы ведущий на фоне советской символики рассказывал, что улицы в Киеве называют в честь "фашистских преступников".

"Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных ходов в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", – сказал ведущий.

Также в 2021 Доманского пригласили ведущим на "Славянский базар" в Беларуси. Однако из-за большого количества хейта в Сети он заявил, что отказывается от участия.

Андрей Доманский / Фото: instagram.com/andreydomanskyi

Ранее Лидия Таран показала подросшую дочь от Доманского и рассказала о ее учении во Франции.

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