Куда исчез Борис Апрель: как стал Zi Faamelu, как сейчас выглядит и чем занимается

Zi Faamelu, а раньше Борис Апрель

Реклама

Украинская певица Zi Faamelu, которая ранее была Борисом Апрелем, впервые за длительное время вышла на связь.

Исполнительница после начала полномасштабной войны сбежала из Украины в Германию, получила там статус беженки, а вот от публичности отказалась. Длительных четырех лет от артистки не было никаких новостей. Однако на этот раз Zi Faamelu сделала для поклонников приятный сюрприз.

Реклама

Исполнительница объявила, что возвращается к медийности. Вместе с тем артистка рассекретила запуск собственного ток-шоу The Zi Faámelu Show, которое она же будет вести. Певица призналась, что давно об этом мечтала. Так что Zi Faamelu решила не ждать идеального момента, когда ее позовут, а развивать собственное дело.

Реклама

Zi Faamelu / © instagram.com/zifaamelu

«Эра социальной изоляции официально завершилась! Угадайте, кто исцелился, увлажнился, помолодел и снова готов сиять? Ваша новая любимая ведущая ток-шоу, дорогие мои. Годами я воображала себя ведущей ток-шоу. Прожекторы, разговоры, смех, истории… Ох, как мне всегда нравился этот мир! Но, наблюдая за тем, как меняется мир ток-шоу, я кое-что осознала… Зачем ждать, пока кто-то даст мне сцену, если я могу создать собственную — место, где смогу быть в полной мере, оставаться искренней и не бояться свободно выражать себя? Так что я так и сделала», — говорит артистка.

Zi Faamelu уже рассекретила, о чем будет ее ток-шоу. Артистка обещает рассказывать о личных трансформациях, любви, отношениях и отвечать на вопросы, которые слышит на протяжении всей своей жизни. Исполнительница уверяет, что ей есть о чем рассказать. Вместе с тем, она надеется, что на ее ток-шоу будет атмосфера позитива, где каждый сможет улыбаться, чувствовать себя собой, открывать новые возможности и вдохновляться.

Zi Faamelu запускает собственное шоу / © instagram.com/zifaamelu

«Нас ждут разговоры о любви, отношениях, переосмыслении себя, искренних признаниях, личностном развитии и всех тех прекрасных вопросах, которые сопровождают нас на жизненном пути. Но больше всего я хочу, чтобы это шоу стало местом, где мы сможем смеяться, находить общий язык, ставить под сомнение устаревшие убеждения, заново открывать для себя новые возможности и вдохновлять друг друга жить по полной. Ведь жизнь слишком ценна, чтобы тратить ее на ожидание того момента, когда мы, наконец, позволим себе быть собой», — отметила артистка.

Кто такой Борис Апрель и что известно о его каминг-ауте

Борис Апрель стал известен в 2008 году, когда попал на «Фабрику звезд», где дошел до финала. Исполнитель активно развивал карьеру, а затем исчез с радаров шоу-бизнеса.

Реклама

Уже в 2018 году Борис Апрель вернулся под сценическим именем Зианджа. Он выступил на сцене «Голосу країни-8» и совершил каминг-аут как трансгендерная женщина. В 2020 году Зианджа меняет псевдоним и становится Zi Faamelu.

Именно так менялась артистка — от Бориса Апреля до Zi Faamelu

В начале полномасштабной войны артистка попала в скандал. Она незаконно уехала за границу. Дело в том, что по документам Zi Faamelu мужчина призывного возраста. Она переплыла Дунай и попала в Румынию, а оттуда — в Германию, где в статусе беженки живет до сих пор.

Напомним, недавно певец Стас Шуринс впервые за многие годы появился на публике. Предлагаем посмотреть, как сейчас выглядит 36-летний артист.

Новости партнеров