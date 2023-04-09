Куда исчез Борис Апрель: смена пола, громкие скандалы с Могилевской и незаконный побег из Украины

В прошлом Борис Апрель, а ныне певица Zi Faamelu прошла долгий путь трансформаций.

Вокальная карьера артистки началась в далеком 2008 году, когда она приняла участие в "Фабрике звезд-2". Правда, Zi Faamelu тогда была мужчиной и выступала под псевдонимом Борис Апрель. Карьера у 17-летнего парня развивалась стремительно.

Борис Апрель / Фото: соцмережі

Борис стал любимцем публики благодаря своему яркому поведению и внешнему виду. Тем временем судьи оценили харизму и эпатаж Апреля.

После завершения шоу Борис проснулся настоящей знаменитостью. Он давал сольные концерты, многие известные издания публиковали с ним интервью, записывал дуэтные песни с известными исполнителями, участвовал в популярных шоу и выпускал новые песни собственного авторства. Параллельно Апрель получал и музыкальные награды.

Борис Апрель / Фото: Львовская железная дорога

Впоследствии Апрель стал участником проекта "Фабрика звезд. Суперфинал". Но тут у музыканта начались проблемы. По словам Бориса, над ним издевались участники, ведущие и другие лица, которые должны были наоборот его защищать. Единственное, что в тот момент спасало артиста – это его непрерывно растущая армия поклонников. После ухода из шоу Борис попал в больницу, где у него диагностировали "нервную анорексию". Когда музыкант вернулся к публике, то уже не был похож на себя: обстриг длинные белые волосы и перекрасил их. С этого времени популярность артиста начала постепенно угасать. Он в основному ездил давать концерты за границей.

Борис Апрель

Громко напомнил Борис Апрель о себе в 2014 году. В свое 24-летие музыкант совершил каминг-аут. Артист объяснил, что на самом деле он – трансгендерная девушка. Певица представилась именем Эйприл. Правда, операции по смене пола она не делала.

Эйприл / Фото: instagram.com/welcometoaprilland

С тех пор об Эйприл долго не было ничего слышно. Только в 2018 году после затишья исполнительница громко вернулась на сцену, мощно выступив на "Голосі країни". Впрочем, на проекте Эйприл уже представилась как Зианджа.

После участия в "Голосі країни" артистка снова исчезла. На публике Зианджа появилась в 2019 году с новым имиджем, а в 2020 году певица сменила псевдоним на Zi Faamelu.

Zi Faamelu / Фото: instagram.com/zifaamelu

Правда, с тех пор имя артистки стало упоминаться лишь в скандалах. Исполнительница в конце 2022 года шокировала скандальными признаниями. Она рассказала, как над ней на "Фабрике звезд" издевался певец Макс Барских: называл педиком и даже облил горячим чаем. Более того, по ее словам, певец якобы с клипмейкером Аланом Бадоевым испортил ей карьеру, потому что они считали экс-Бориса Апреля угрозой и конкурентом.

Откровенные признания Zi Faamelu коснулись и ее экс-продюсера Натальи Могилевской. По словам артистки, якобы она дала согласие, чтобы Барских и Бадоев "избавились от нее". Также Zi Faamelu рассказала, как экс-продюсер возила ее к психиатру, чтобы изменить сексуальную ориентацию. По словам певицы, Могилевской с психиатром даже удалось это сделать, она действительно поверила, что больна. Именно поэтому экс-Борис Апрель 2010 года обрезал свои длинные волосы и перекрасил их, чтобы быть похожим на мужчину-гетеросексуала. Zi Faamelu заявила, что экс-продюсер не понимала ее и оскорбляла.

Наталья Могилевская и Zi Faamelu / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская прокомментировала тогда скандальные заявления экс-подопечной. Продюсер сказала, что у Бориса Апреля не сложилась музыкальная карьера, вот он и ищет виновных. Могилевская также добавила, что певец всегда был эмоциональным человеком, так что многое ему могло просто показаться, а что-то он мог и придумать.

Zi Faamelu и Наталья Могилевская

Также Zi Faamelu попала в скандал в начале полномасштабной войны. Артистка по документам мужчина призывного возраста. Поэтому в исполнительницы возникли проблемы с пересечением границы. Певицу не выпускали из страны, и она покинула Украину незаконно. Zi Faamelu переплыла Дунай и попала в Румынию. Артистка говорила, что чуть не утонула.

Zi Faamelu / Фото: instagram.com/zifaamelu

В настоящее время исполнительница находится в Германии, где она получила статус беженки. О певице почти нет никаких новостей. Артистка редко делится фотографиями в соцсетях и почти ничего не рассказывает о своей жизни за границей.

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