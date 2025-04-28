Куда исчез Дэвид Аксельрод: Мозговая рассказала о его травме на службе и операции

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод / © instagram.com/mozgovaolena

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Украинский продюсер Елена Мозговая рассказала, как ее муж, певец Дэвид Аксельрод, получил травму на службе и перенес операцию.

Исполнитель в последнее время не появляется в медийном пространстве. Фанаты беспокоятся, куда же исчез артист. В разговоре с журналисткой ТСН.ua Анной Севастьяновой Елена Мозговая поделилась, что сейчас у ее мужа реабилитация. В частности, во время службы в рядах ТрО Аксельрод получил травму колена, с которым и до этого были проблемы. Продюсер говорит, что певец неудачно приземлился. Травма лишь ухудшилась, так что пришлось решиться на хирургическое вмешательство.

«У него сейчас реабилитация после операции. Он был в ТрО, он служил, собственно, на фоне этой всей истории он травмировал и до того травмированное колено. Были две операции, сейчас у него вторая реабилитация. Надеюсь, что все закончится хорошо. Травму получил во время службы в 2022 году, но до этого колено уже оперировали, оно было не в порядке, он просто на него неудачно приземлился», — поделилась продюсер.

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Дэвид Аксельрод и Елена Мозговая / © instagram.com/david__axelrod

Сейчас Дэвид Аксельрод занимается своим здоровьем. Кроме того, они с Еленой Мозговой не прекращают волонтерит. Впрочем, продюсер заверила, что музыкант, конечно, еще вернется на сцену, просто сейчас они сосредоточились на других вещах.

«Конечно, ожидать его на сцене, куда же он денется. Просто сейчас, во-первых, здоровье. Во-вторых, какие-то конъюнктурные вещи делать он не хочет, я не хочу. Мы занимаемся волонтерством. Это никуда не делось, несмотря на состояние здоровья. У нас есть фонд, которым мы занимаемся. Сейчас больше я на себя приняла внимание, а он сосредоточился на непубличных вещах», — добавила продюсер.

Напомним, недавно Елена Мозговая рассказала, с какими последствиями столкнулась после укуса клеща. Знаменитость делилась подробностями о своем состоянии.