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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Куда исчез Джек Николсон: Дуглас сделал заявление о состоянии 89-летнего актера, у которого неизлечимая болезнь

Джек Николсон не снимается в кино и ведет достаточно закрытый образ жизни. Майкл Дуглас раскрыл, где сейчас его друг-коллега и чем он занимается.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Джек Николсон и Майкл Дуглас

Джек Николсон и Майкл Дуглас / © Getty Images

Американский актер и продюсер Майкл Дуглас сделал заявление о состоянии 89-летнего коллеги и друга Джека Николсона, у которого неизлечимая болезнь.

Николсон не снимается в кино, избегает публичности и ведет довольно закрытый образ жизни. Майкл Дуглас дал редкий комментарий для Independent, в котором раскрыл, что сейчас происходит у его друга. Актер признался, что периодически видится с Джеком Николсоном. По его словам, 89-летний артист находится у себя дома в особняке в Беверли-Хиллз. Дуглас уверяет, что Николсон чувствует себя хорошо и с ним все хорошо.

«Я хотел бы сниматься с Джеком. Он больше не работает. С ним все хорошо. Он исчез. Я знаю это. Я все еще вижу его, но с ним все хорошо», — прокомментировал актер.

Джек Николсон / © Associated Press

Джек Николсон / © Associated Press

Также Майкл Дуглас высказался и о завершении карьеры Джека Николсона. Актер не скрывает, что ему хотелось бы еще поработать с коллегой. Однако Николсон находится на пенсии, поэтому он уважает его решение. Дуглас говорит, что его друг заслуживает отдыха.

«Такое случается. Он этого заслуживает», — добавил Майкл Дуглас.

Куда исчез Джек Николсон и почему он не снимается в кино

С 2010 года Джек Николсон не снимается в кино. Последняя роль актера была в комедии «Откуда ты знаешь?». Артист принял решение уйти на пенсию. Одна из причин — это почтенный возраст. Также инсайдеры утверждали, что Джеку Николсону было тяжело сниматься, поскольку он не запоминал реплики своих персонажей. По сообщениям в западных СМИ, причиной этого якобы стала деменция, диагностированная у актера.

После завершения карьеры звезда Голливуда не появляется на публике и почти не покидает свой дом в Беверли-Хиллз. О состоянии актера периодически рассказывают его известные друзья. Также дети знаменитости могут иногда опубликовать его свежее фото.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала о звездах украинского шоу-бизнеса 2000-х годов. Предлагаем узнать, куда исчезли и чем сейчас занимаются Гайтана, братья Борисенко и другие.

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